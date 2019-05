Na semana passada as secretarias de Saúde e Gestão Ambiental realizaram um mutirão de limpeza em seis bairros da cidade.

Os agentes de endemias percorreram as ruas dos bairros Jardim Montanhês, Ouro Verde, Rosa Mística, Ouro Branco, Jardim Primavera e Jardim das Acácias. De acordo com o Setor de Epidemologia, a ação resultou em 14 caminhões de lixo recolhido.

O trabalho foi realizado entre segunda e quinta-feira (13 e 16) como parte das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. “Devemos ter consciência de que combater a dengue deve ser uma iniciativa de todos e, através dessas ações, percebemos ainda pouca colaboração por parte da população. Recolhemos muitos materiais e isso fica claro que ainda falta essa atitude por parte dos moradores. Enquanto não mudarmos esta realidade, vamos enfrentar problemas graves com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”, comentou o supervisor de campo do Setor de Endemias, David Américo.