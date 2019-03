As secretarias de Gestão Ambiental e Obras realizaram o terceiro “Mutirão da Sexta”. Hoje, o mutirão chegou aos bairros Cidade Nova e Balbino Ribeiro.

O trabalho, que começou no dia 22 de fevereiro, já contemplou a Avenida JK e o bairro São Luiz, no entorno do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e demais ruas da região.

O prefeito Eugênio Vilela esteve na localidade onde estão sendo feitos trabalhos de capina e limpeza de áreas comuns, como praças e pontos de ônibus. A atividade é um complemento da limpeza diária realizada pela Gestão Ambiental.