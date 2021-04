Os mutirões de limpeza de combate ao Aedes aegypti serão retomados em Arcos. Segundo a Prefeitura, os trabalhos começam no próximo sábado (17), das 7h às 15h, nos bairros Calcita, Santa Efigênia, Nossa Senhora Aparecida e Esplanada.

A Prefeitura orienta que todos os tipos de lixo, entulho e materiais que possam acumular água e se tornar abrigo para animais peçonhento devem ser colocados sobre as calçadas no dia do mutirão.

Segundo as secretarias de Meio Ambiente e Obras, responsáveis pela ação, é que todos participem para que o mutirão dê resultado.

Boletim