Na próxima quarta-feira (3), o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, apresentará para os vereadores um relatório do estado das obras e serviços municipais, o programa da administração para o ano corrente e responderá a questionamentos.

Trata-se da Reunião Especial que ocorre anualmente por convocação do Legislativo. Neste ano, o pedido para a realização da prestação de contas foi feito pelo vereador Sidney Ferreira.

A sessão ocorrerá a partir das 15h e será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara de Formiga no Youtube e pela página do Legislativo no Facebook.

A Reunião Especial é prevista pelo artigo 50 da Lei Orgânica do Município e ocorrerá seguindo todos os protocolos de prevenção ao contágio da Covid-19.