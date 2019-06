Por Chico Maia

O Boulevard Périphérique (anel rodoviário de Paris), passa debaixo do Parque dos Príncipes e tem 35 Km de extensão.

Lendo sobre os problemas de sempre do acesso dos torcedores aos estádios onde está sendo jogada a Copa América, bate de novo aquela frustração de ter consciência que no Brasil sempre foi assim, até para jogos com pouco público. Trânsito péssimo, filas demoradas e confusão para se entrar no estádio. Exatamente o contrário do que ocorre na Copa feminina na França.

Quando você desce do trem do metrô já bate o olho na ótima sinalização que te guiará até os portões de entrada.

Como o complexo de quadras de Roland Garros é vizinho do Parque dos Príncipes, a sinalização é mais detalhada ainda. Dentro e principalmente fora das três estações de metrô que atendem a estes destinos.