Se você acompanha todos os episódios do “De Férias com o Ex”, você não pode perder o que irá ao ar nessa quinta-feira (31).

arrow-options Reprodução/Instagram Flávio Nakagima e Mirela Jenis





Depois de muita pegação entre Mirela Janis e Flávio Nagima , mais chonhecido como Nakinha, durante a festa na casa do ” De Férias com o Ex” , os participantes irão desfrutar da tão falada suíte master.

Mas, o mais impressionate da noite será a reação de Mirela ao ver o pênis de Nekinha na hora do rale e rola no reality . Ao que tudo indica, ele não tem nada de “inho” e sim de Nakão.

Sem mais spoilers, agora é só esperar para ver o que rolou entre as quatro paredes do ” De Férias com o Ex” entre os dois.