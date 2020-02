Na Líbia, 3 mil camelos que haviam sido importados da Austrália foram retirados de Tripoli, a capital do país, pois o dono teve receio que eles ficassem no fogo cruzado e, ao invés de esperar caminhões, decidiu que o rebanho iria sozinho até seu destino.



Os camelos deixaram o porto de Tripoli pouco depois da meia-noite de quarta-feira (19), e foram levados a uma estrada que leva para o oeste do país. Eles atravessaram 45 quilômetros até chegarem, nesta quinta-feira (20) pela manhã a outro município, segundo um comerciante local.



No entanto, um grupo armado local roubou 125 animais enquanto eles passavam pela periferia de Tripoli.



Um repórter da Reuters viu cerca de 20 camelos em fila na região central da capital. Alguns deles tentavam buscar comida nas laterais da via. As forças de segurança fecharam as estradas para que os animais pudessem passar.



O comerciante afirmou que um colega dele comprou os camelos, depois de saber que eram vendidos por baixos valores na Austrália, onde milhares desses animais buscam água, escassa em algumas regiões, até mesmo em zonas residenciais.

Come-se carne de camelo na Líbia. O país costuma importar o animal do Sudão.

O porto de Tripoli, que é perto do centro, foi alvo de disparos na terça-feira (18) por apoiadores do comandante Khalifa Haftar, que domina o leste da Líbia e que, há mais de dez meses, tenta conquistar a capital.



Ele tem lutado contra o governo reconhecido internacionalmente.

A capital é cenário de conflitos armados desde que Muammar Kadhafi foi deposto por um levante apoiado pela Otan, em 2011.

As disputas causaram uma queda nos padrões de vida do país, que tem bastante petróleo, mas tem sofrido com falta de energia e combustíveis.



Os camelos deveriam ser levados por caminhões, mas não havia nenhum disponível. O dono decidiu que eles iriam em comboio, por receio de que o porto fosse novamente alvo.



Enquanto os camelos eram levados em rebanho pela estrada, os líbios brincavam que, com a falta de combustível, o governo tinha decidido que seria o novo meio de transporte.