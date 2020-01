Redação Últimas Notícias



A primeira semana de 2020 foi marcada por registros de crimes contra a vida em Formiga. Em apenas cinco dias, duas pessoas foram assassinadas e três tentativas de homicídio foram registradas no município.

O índice dos últimos dias corresponde a 100% dos crimes contra a vida registrados durante todo o mês de janeiro de 2019, quando também ocorreram dois assassinatos e três tentativas de homicídio.

Um adolescente e um homem foram executados no município. Os crimes foram registrados na madrugada de domingo (5) e na noite de terça-feira (7).

Paulo Vitor de Menezes, de 16 anos, foi agredido até a morte. O crime ocorreu no domingo como represália após o jovem ter furtado um veículo no bairro onde os suspeitos residem. Anderson Máximo de Faria (Andinho), de 46 anos, foi alvejado por diversos tiros. O crime ocorreu na terça-feira, no bairro Novo Horizonte.

As tentativas de homicídio foram registradas na sexta-feira passada (3), e na segunda-feira (6). O primeiro crime ocorreu no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Um menor de 17 anos foi atingido por 11 tiros em frente da casa dele. O segundo caso foi registrado no bairro Jardim das Acácias. O suspeito invadiu a área de produção de uma padaria e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra dois homens que trabalhavam no local. Ninguém se feriu.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o banco de vítimas de atentados contra a vida contabiliza todas as vítimas desta natureza no Estado. Dessa forma, caso um Registro de Evento de Defesa Social (REDS) possua mais de uma vítima, o banco incluirá todas elas. É o caso da tentativa de homicídio registrada no bairro Jardim das Acácias. Como o suspeito atirou contra duas vítimas, o crime é contabilizado como duas tentativas de homicídio.

Janeiro de 2019

Há exatamente um ano, em 10 de janeiro, um crime bárbaro registrado no bairro Alto da Praia chocou a cidade. A fisioterapeuta Milena Siqueira, de 37 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, Emerson Modesto, de 45 anos. Ele ainda atirou na filha dela, Bárbara Siqueira, de 17 anos. Após o crime, Emerson tirou a própria vida com um tiro na cabeça.

Milena Siqueira se tornou símbolo da luta de combate à violência contra a mulher em Formiga. O Dia Municipal Milena Siqueira de Combate ao Feminicídio é celebrado em 25 de novembro e coincide com o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Um adolescente também perdeu a vida em janeiro de 2019. O crime ocorreu no dia 20, no bairro Geraldo Veloso. O corpo de Heitor Venâncio Vilela, de 17 anos, foi encontrado por policiais militares caído ao lado de uma bicicleta. O suspeito pelo crime foi preso e como represália, teve a casa incendiada por cinco jovens.

Balanço 2019

Durante os 12 meses de 2019 sete homicídios foram registrados em Formiga. De acordo com levantamento feito pelo Últimas Notícias foram quatro mortes causadas por armas de fogo, duas por arma branca e uma por agressão (pedrada). Outro crime que não é contabilizado pelos órgãos de segurança do Estado, mas ocorreu na cidade, foi o assassinato de um detento na Penitenciária de Formiga em maio do ano passado. Ele foi morto por outros detentos durante o banho de sol.

Os índices de homicídio em 2019 aumentaram 16,6% em comparação ao ano anterior. Em 2018 foram registrados seis assassinatos na cidade. O período mais violento dos últimos quatro anos foi 2017 quando ocorreram nove homicídios em Formiga. O índice equivale a 80% de aumento se comparado a 2016,quando houve cinco assassinatos.

Crimes registrados em 2019

Além dos dois homicídios registrados em janeiro do ano passado, outros dois ocorreram em abril, um em junho, um em julho e o último em outubro.

O primeiro crime de abril foi registrado no dia 13, no bairro Água Vermelha. Roberson Garcia da Silva (vulgo “Buiú”), de 29 anos, morreu após ser ferido no peito por uma facada. O golpe foi desferido por um homem de 30 anos.

O autor foi preso nas proximidades do local do crime. No dia 7 de novembro de 2018, ele matou também a facadas Antônio Carlos Ferreira Junior, conhecido como Juninho da Bete, de 23 anos.

No dia 30 de abril foi registrado o segundo caso de feminicídio do ano. Gisele Cristina Silva, de 37 anos, foi alvejada a tiros na Vila Padre Remaclo Fóxius. A vítima caminhava com o companheiro pela rua Maria Rodrigues Gondim, quando foi surpreendida por um motorista de um Ford/Fiesta de cor roxa. O homem saiu do veículo e de posse de uma arma de fogo, chamou a vítima pelo nome e atirou nela. Gisele foi atingida no rosto, na perna esquerda e na região lombar. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia 6 de junho, uma mulher matou o companheiro dela a punhalada. O crime ocorreu na residência do casal, no bairro Centenário. O corpo de Jair Gonçalves de Melo Filho (Preguinho), de 41 anos, foi encontrado pela irmã dele.

A mulher da vítima, que estava grávida, foi localizada pelos policiais no bairro Cidade Nova. Ela confessou que desferiu duas punhaladas no companheiro para se defender de agressões que estaria sofrendo.

De acordo com informações de vizinhos, eram constantes os desentendimentos entre o homem e a mulher e eles se ameaçavam de morte com frequência.

Apenas um dos crimes ocorridos em 2019 foi registrado na zona rural do município. O corpo de Wemerson Soares da Silva, de 28 anos, foi encontrado no dia 19 de julho em uma estrada no Arraial Córrego Seco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi assassinada com diversas perfurações pelo corpo, provenientes de arma de fogo. Wemerson era natural de Divinópolis.

O último homicídio registrado em 2019 ocorreu por motivo passional. No dia 5 de outubro Diego Fernandes Mota (Tião), de 37 anos, foi agredido até a morte. O crime ocorreu no bairro Novo Horizonte.

A vítima foi golpeada por várias vezes na cabeça. O suspeito, de 27 anos, utilizou uma pedra de aproximadamente 5 quilos. Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito do crime teria esfregado o rosto de uma mulher no corpo de Diego, quando o mesmo já estava morto.

O criminoso fugiu do local e foi preso na residência dele.