Na tarde dessa segunda-feira (21), foi realizada a última reunião da atual legislatura da Câmara Municipal de Formiga.

Na sessão, seis projetos de lei foram votados e aprovados, com destaque para a proposta de Lei Complementar 019/2018, que institui a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.

O projeto entrou em tramitação em 2018 e, desde então, foram promovidos diversos debates com entidades e a população para definir o texto que melhor atende a Formiga e seus cidadãos. Ao todo, foram feitas seis audiências públicas sobre o tema, sendo essas muito importantes para a elaboração de emendas.

Com a revisão aprovada, o projeto de lei complementar segue para sanção do prefeito.