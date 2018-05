O Nacional Esporte Clube completou 58 anos de fundação na terça-feira (1º).

A data foi celebrada com uma festa que começou com um jogo de futebol entre o Nacional e o Atlético de Piumhi. Na primeira partida, o Nacional venceu o adversário por 3×2. Na segunda, os donos da casa golearam o Atlético de Piumhi por 4×0.

O prefeito Eugênio Vilela participou da comemoração e deu o chute inicial da partida.

A comemoração seguiu com muita música e descontração. Um grande público compareceu ao estádio do clube, que fica no bairro Alvorada.

“Foi uma alegria muito grande participar da comemoração dos 58 anos do Nacional Esporte Clube, que tem história e é um dos times de futebol mais tradicionais da nossa cidade”, comentou o prefeito.

