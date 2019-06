Por Chico Maia

A Copa América vai começar no Brasil e até agora não vi nem meio minuto em qualquer TV ou rádio da França. Nem uma linha sequer em qualquer jornal europeu, entre tantos que circulam diariamente nas bancas de Paris, Lyon e outras cidades por onde tenho passado.

Ao contrário do que ocorre com a Eurocopa, que tem enorme cobertura da imprensa brasileira e sul-americana. É nesses momentos que precisamos nos recolher à nossa insignificância e rever tudo o que provoca a nossa estagnação e atraso.

Pior é que também no Brasil o interesse parece ser pífio pela Copa América. Venda fraca de ingressos em todas as sedes, Belo Horizonte inclusive.

Por falar em Eurocopa, as eliminatórias da competição estão sendo disputadas com estádios cheios e grande divulgação em todos os tipos possíveis de mídia. Será disputada ano que vem em formato diferente. Ao invés de um ou dois países sede, haverá jogos em 12 cidades, da Inglaterra, Escócia, Alemanha, Itália, Rússia, Romênia, Espanha, Irlanda, Holanda, Hungria, Dinamarca e até no Azerbaijão.