O IBGE vai alterar a composição do cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, a partir de janeiro de 2020. Alguns grupos de serviços ou produtos ganharão ou perderão peso na elaboração do indicador, e a previsão é que a inflação fique ainda menor no ano que vem. Motivo para celebrar? Não exatamente. Especialistas alertam que um IPCA baixo não significa, necessariamente, uma boa notícia.

Isso porque a inflação também é reflexo do consumo, e um indicador pequeno pode representar uma economia enfraquecida. Tanto que o governo federal liberou, neste ano, o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na intenção de reaquecer o consumo. Por enquanto, a análise dos economistas é que a mudança na composição do IPCA irá retratar mais fielmente a realidade das famílias brasileiras.

“A inflação será mais realista. Estará computando itens que de fato fazem parte da cesta de consumo da categoria de renda que o IPCA abrange (até 40 salários mínimos por família). A tendência do processo é que a inflação caia em 2020, porque a economia está fraca, tem pouco consumo e tem pouco espaço para aumento do preço. E se houver qualquer aumento, o consumidor substituirá um produto por outro”, analisou Paulo Bretas, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG).