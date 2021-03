A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga esclarece que recebeu ofício da empresa fornecedora de oxigênio para o município, no qual consta a grande demanda do produto no mercado.

Diante disso, a secretaria ressalta que NÃO há falta de oxigênio na cidade e busca solução para que o abastecimento do produto no município não seja comprometido como está acontecendo em várias cidades do estado e do país.

Confira o ofício abaixo