Nenhum reforço do Atlético receberá salários pagos pelos parceiros do clube (MRV e BMG). Quem garante é Alexandre Mattoos, diretor executivo do alvinegro. Em busca de alguns nomes no mercado da bola, o cartola tenta suprir carências do elenco e, ao mesmo tempo, acalmar o ‘ansioso’ Sampaoli.

Durante entrevista para o Bate Papo de Setoristas, realizado nessa quinta-feira (28) no Canal Breno Galante (Youtube), Mattos rechaçou que o clube contaria com ajuda para os vencimentos de qualquer novo atleta que desembarque na Cidade do Galo e admitiu que o contrário disso poderia ser um grande problema.

“Isso não vai acontecer. Posso te afirmar. Todo mundo vai receber pelo Atlético. Se isso acontecer, teremos problemas no grupo. O Atlético tem um planejamento de as coisas acalmando… a normalidade era os salários em dia. Não terá diferenciação em absolutamente ninguém do grupo. Nem do Sampaoli nem de ninguém”, afirmou o dirigente.

Fonte: Hoje em Dia