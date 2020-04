O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que se reuniu nesta segunda (27) com os prefeitos Alex de Freitas de Contagem, Vitor Penido de Nova Lima e Vittorio Medioli de Betim, na Prefeitura de Belo Horizonte para tratar de ações conjuntas de combate à Covid-19.

“Não vamos misturar caixão com comércio, com câmara frigorífica’, afirmou.

De acordo com ele, a capital é a mais pressionada para abrir o comércio. “BH é a única capital do país pressionada a abrir. Parece que o sucesso ‘da antecipação da pandemia’ obriga”, afirmou. Ele anunciou a criação do grupo que chamou de “pós pandemia” para discutir a abertura da cidade no tempo certo.

Kalil disse que a reunião foi positiva. “Hoje, nós tivemos uma boa reunião com os prefeitos de Betim, Contagem, Nova Lima, com o grupo que orienta a parte da infectologia de BH é chegamos à conclusão que cada cidade tem sua peculiaridade mas, obviamente, temos que caminhar na direção do mesmo rumo respeitando a peculiaridade de cada prefeitura”, disse.