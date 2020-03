Não é remota a possibilidade de o apuro em que o próprio governo de Minas Gerais se meteu em relação ao projeto que trata da recomposição dos salários da Segurança Pública ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Da mesma forma, não pode ser descartada a hipótese de o possível reajuste levar o STF a rever a liminar em favor do Estado que suspende o bloqueio das dívidas de Minas com a União.

O imbróglio começou com a proposta do governador Romeu Zema (Novo) de recompor apenas o salário dos servidores da Segurança Pública, em 41,74%. O Projeto de Lei foi aprovado na Assembleia, mas os deputados acrescentaram emendas estendendo o benefício a outras 13 categorias em percentuais de até 31%.

De acordo com o jornal Hoje em Dia, Zema tem até 17 de março para se decidir. Nessa terça-feira (10), em audiência pública na Assembleia, o secretário de Governo, Bilac Pinto, sinalizou que o governador irá sancionar apenas o texto original. Bilac adiantou mais: afirmou que se os eventuais vetos forem derrubados no Legislativo, a saída do Estado será a Justiça.