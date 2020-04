O INPE já foi destaque mundial quando diversos modelos de desmatamento foram colocados à prova e por diversas vezes o modelo do INPE demonstrou ser o melhor modelo da categoria. Embora alguns maus brasileiros mostrem desdém, incluindo terraplanistas com algum poder na esfera nacional, o INPE vem exercendo com excelência o trabalho de identificar áreas em processo de desmatamento e queimadas ilegais.

Novamente o INPE volta a ser destaque, desta vez por causa de um novo modelo de previsão do tempo mais preciso e confiável e, agora, adotado pela NASA desde o final de janeiro, quando substituiu o antigo sistema de meteorologia da agência, o Nasa Geos. Esse modelo foi criado por um brasileiro, pesquisador do INPE e o novo sistema foi desenvolvido por uma equipe de brasileiros e norte-americanos liderada pelo físico goiano Saulo Freitas, autor do modelo.

A previsão do tempo é feita utilizando-se modelos matemáticos das leis da física que regem a atmosfera, da coleta maciça de dados atmosféricos, e de supercomputadores que fazem os cálculos para fornecer projeções futuras de como o tempo evoluirá em cada região, prevendo se vai chover, nevar, esquentar, esfriar.

O modelo do pesquisador do INPE incorporou informações mais acuradas de como as nuvens e a chuva se formam. Isso requer mais cálculo computacional, mas com o avanço dos computadores, isso se tornou possível. Esse modelo novo despertou o interesse para atualizar os utilizados na previsão do tempo.