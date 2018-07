A AB Nascentes das Gerais realiza mais uma edição do projeto Agente Mirim de Trânsito. Desenvolvido em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de Trânsito e com a Polícia Militar de Minas Gerais, o projeto visa capacitar alunos do ensino fundamental Ciclo I. No ano passado, 2.276 alunos do ensino fundamental foram beneficiados com o projeto.

O objetivo do projeto, que integra o Plano de Gestão Social (PGS) da concessionária, é levar o tema Trânsito para dentro da sala de aula e proporcionar aos estudantes situações e experiências concretas de ensino-aprendizagem que lhes permitam desenvolver a consciência da cidadania e da ética, de forma que possam desenvolver valores, hábitos e comportamentos seguros no trânsito.

A concessionária já encaminhou Carta Convite à 116 escolas atendidas pelo Programa de Educação para o Trânsito e Meio Ambiente da AB Nascentes das Gerais. As inscrições seguem até o dia 15 de agosto.