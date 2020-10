Pista molhada, baixa visibilidade, perda da capacidade dos freios, são alguns dos fatores que colocam em risco a segurança de quem dirige durante as chuvas em rodovias. Por isso, neste período de fortes chuvas, a AB Nascentes das Gerais alerta para o perigo da combinação asfalto molhado e imprudência dos condutores. Principalmente nas primeiras chuvas, a atenção do motorista deve ser redobrada.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para Minas Gerais, é de cerca 50 milímetros por dia para esta semana, o alerta é amarelo, com perigo potencial. Desta forma a AB Nascentes das Gerais inicia as operações com atenção redobrada para semana do feriado prolongado de finados, ação que estenderá por todo o período chuvoso do ano.

A principal orientação para quem vai viajar nos próximos dias é, quando a via estiver molhada, reduzir da velocidade e, em alguns casos de chuvas mais fortes, procurar local seguro para esperar a chuva passar.

Para Marcelo Aguiar, gerente de operações da concessionária, a atenção deve ser redobrada. “No tempo chuvoso, é preciso os motoristas tenham cautela, tomando todos os cuidados necessários para chegar até o destino final em segurança”.