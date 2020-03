Os caminhoneiros que viajarem pelo Sistema MG-050 estão recebendo a partir desta sexta-feira (27) na balança do km 109 (Carmo do Cajuru) e, a partir deste sábado (28), na balança do km 400 (São Sebastião do Paraíso), um kit de alimentação e higiene.

Esta iniciativa da concessionária é uma ação de apoio e solidariedade aos motoristas profissionais que mantêm o transporte de cargas durante este período de isolamento social para o enfrentamento do Coronavírus.

Além disso, os caminhoneiros podem fazer a higienização nas cabines manuais de pedágio da MG-050. A concessionária oferece álcool em gel para todos os usuários, fixados na área externa das cabines.

A AB Nascentes das Gerais destaca, ainda, que o trabalho dos caminhoneiros, assim como o da concessionária, é classificado como essencial para superar a crise e recomenda aos motoristas profissionais que redobrem os cuidados com a higienização das mãos até a cabine do caminhão, onde passam a maior parte do dia.