A AB Nascentes das Gerais entregou 17 novas viaturas para o 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nesta terça-feira (21). As aquisições giram em torno de R$ 5,5 milhões.

A ação atende ao previsto no contrato de concessão e ao compromisso da AB Nascentes das Gerais em contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nas rodovias MG-050, BR-491 e BR-265, especialmente nos trechos concedidos.

As viaturas – 6 caminhões auto bomba tanque (IVECO), 3 auto salvamento leve (L200 Triton), 7 unidades de resgate (Sprinter), e 1 van de transporte (Sprinter) – foram adquiridas com recursos da concessionária e devem ser distribuídas nas sete unidades dos bombeiros ao longo da MG-050, nas cidades de Juatuba, Itaúna, Divinópolis, Formiga, Piumhi, Passos e São Sebastião do Paraíso.