A AB Nascentes das Gerais, em parceria com a Texaco, promove nesta quinta, dia 10 (das 10h às 18h) e nesta sexta, dia 11 (das 9h às 17h) uma ação de saúde e orientação sobre a Covid-19 para os caminhoneiros que estiverem trafegando pela MG-050: a Carreta Texaco.

A iniciativa acontecerá na balança localizada no km 400, em São Sebastião do Paraíso e a estimativa é atender cerca de 500 caminhoneiros. O objetivo da parceria é que estes trabalhadores se mantenham prevenidos e com saúde para suas atividades na estrada.

Além das ações informativas de conscientização, diversos serviços serão oferecidos, tais como a verificação de temperatura, atendimento clínico para a constatação inicial de sintomas do coronavírus e orientações para a reeducação de convívio social.

Os profissionais também poderão se cadastrar para receber por WhatsApp dicas de saúde e bem-estar, como vídeos com instruções para exercícios, alongamentos e atividades contra o sedentarismo provocado pelo confinamento e o isolamento social. Haverá, também, a distribuição gratuita de kits de higiene, compostos por sabonete líquido, desinfetante e flanela para higienização da cabine dos veículos.

A AB Nascentes das Gerais tem trabalhado para intensificar a segurança e conforto dos motoristas que realizam o transporte de produtos essenciais no período da pandemia. Por isso, já distribuiu 6 mil kits alimentação e higiene. Além destas medidas, a concessionária também já distribuiu 500 Tags com isenção da taxa de adesão e das mensalidades por três meses, na praça de pedágio de Itaúna, no km 81 da MG-050, como forma de prevenção de contágio do Covid-19. Para promover tais ações, a AB Nascentes das Gerais cumpre, com rigor, todos os protocolos preconizados pelas autoridades em saúde.

No trecho de aproximadamente 400 quilômetros de concessão da MG-050, os postos de apoio aos caminhoneiros e demais usuários contam com instalações, higienizadas constantemente, para uma pausa na viagem com segurança.

Nos seis pontos de atendimento ao usuário, em Juatuba, Divinópolis, Formiga, Piumhi, Passos e São Sebastião do Oeste, os caminhoneiros encontram à disposição recipientes com álcool gel 70%, facilitando a higiene e prevenção do Covid-19. O produto também está disponível nas cabines das praças de pedágio.

Fonte: Nascentes das Gerais