Moradores nascidos em março e abril já podem sacar a parcela única de R$ 600 do Auxílio Emergencial Mineiro nesta sexta-feira (15). Nesta fase, o benefício será para as famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 e que não recebem o Bolsa Família.

Os grupos familiares constituídos por mães solteiras também terão prioridade para retirar o dinheiro hoje. Para os demais usuários, o depósito será feito de 22 a 29 do mesmo mês.

A ajuda será paga exclusivamente em contas-poupança digitais da Caixa. Quem já possui o “Caixa Tem”, o valor será depositado automaticamente. Porém, aqueles que não o tenham, será aberta a conta de forma automática, podendo ser movimentada pelo aplicativo de celular.

Quem pode receber?