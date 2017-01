Dezoito pessoas morreram nas rodovias federais de Minas Gerais durante os fins de semana do feriado do Natal e do Ano Novo. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado.

No fim de semana do Natal, 12 pessoas morreram, enquanto que na do Réveillon foram seis mortos. Ao todo, 308 pessoas ficaram feriadas, sendo 179 durante o período natalino e 129 no Ano Novo. Entre 23 e 25 de dezembro, aconteceram 98 acidentes com vítimas. Já entre 30 de dezembro e 1º de janeiro, a PRF registrou 85 acidentes com vítimas.

A PRF não fez comparativo com os casos registrados em 2015. Conforme a corporação, a comparação não foi feita porque em 2015 os feriados foram considerados prolongados, já que caíram numa quinta-feira, ao contrário do que ocorreu em 2016.

Multas

A PRF informou ainda que 6.517 pessoas foram multadas por excesso de velocidade no Natal e no Réveillon. Outras 1.569 multas foram geradas por ultrapassagem proibida.

Foram feitos ainda 9.057 testes de bafômetro. Desse total, 93 motoristas foram autuados e 19 foram presos.

No período, as campanhas para educação para o trânsito da PRF atingiu um público de 4.189.