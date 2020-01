O Grupo Natura anunciou que concluiu nesta sexta-feira (3) a compra da Avon Products e que o conselho de administração da empresa aprovou a incorporação da fabricante norte-americana de cosméticos, em um negócio que criou o quarto maior grupo de beleza do mundo e avaliou a rival norte-americana de 130 anos em cerca de US$2 bilhões.

A empresa informou que os acionistas da Avon serão donos de 27,3% do grupo, enquanto os 72,3% restantes serão de posse dos acionistas da Natura.

A Natura informou também que irá nomear Roberto Marques como presidente-executivo do conselho de administração da empresa combinada. O executivo comandou em 2017 a compra da rede internacional de lojas The Body Shop pela Natura e vai chefiar os esforços de integração com a Avon.

As ações do grupo saltavam 4,33% por volta das 15h40, enquanto o Ibovesoa recuava 0,24%, em meio a uma baixa generalizada do mercado por conta de preocupações com a situação no Oriente Médio após ataque norte-americano que matou importante autoridade no Irã.