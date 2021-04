Infelizmente esta é a definição mais apropriada que encontro para dar título a uma matéria em que dois ou três fatos recentes me levaram a refletir sobre eles.

Para começo de conversa, quando constato que não faz muito tempo, o presidente do STF se deu ao trabalho de determinar o valor a ser cobrado numa cancela de pedágio literalmente destruída por moto próprio do Sr. Marcello Crivella ali na chamada linha Vermelha, numa ação intempestiva e espetaculosa, me pergunto se o presidente da mais alta corte de Justiça do país teria mesmo que descer a este nível. Tão logo o fato foi anunciado não foram poucos os que criticaram a chamada judicialização e/ou ativismo judicial que ultimamente por aqui ocorre.

Tudo bem, mas se o Poder Executivo extrapola os limites em que se insere e o Legislativo não cumpre suas funções – me aprece que a solução encontrada não poderia mesmo ter sido outra.

Na manhã de quinta-feira (29), conferindo a lista dos escolhidos pelos partidos para comporem a seleta turma que funcionará (?) na tal CPI da Pandemia, mais uma vez, lembrei-me que a escolha dos senhores legisladores, ainda que indiretamente, passou pelo crivo do Judiciário. Verifiquem que, a esmagadora maioria deles responde a processos, exatamente sobre a suspeita de haverem malversado no uso do dinheiro público. Muitos, egressos das grades, exatamente em razão dos alvarás de soltura concedidos monocrática ou em turma, por suas excelências. Tem gente ali, transitando livremente na Casa Legislativa, exibindo o adorno conhecido como tornozeleira eletrônica. Fico a imaginar até que a escolha deles foi certa pois, se a comissão pretende investigar a possibilidade de falcatruas havidas, é óbvio que gente com mais experiência no ramo irá se desvincular da incumbência com maior facilidade.