Nesta segunda-feira (22) será promovido pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) um importante encontro para debater a “Navegação Associada à Geração de Energia, ao Turismo e ao Desenvolvimento Regional” no Lago de Furnas.

O evento é mais uma edição do programa “Diálogos Hidroviáveis”, uma iniciativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que busca integrar ações e projetos em prol do desenvolvimento sustentável.

O evento ocorrerá de 8 às 18h, no auditório Edson Velano – Campus da Unifenas (rodovia MG 179, km 0, Alfenas) e contará com vários debatedores e palestrantes que são nomes de peso no setor. Conheça a programação completa, participe e se inscreva pelo site do evento .