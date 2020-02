Um navio carregado de minério de ferro da Vale apresentou ao menos dois locais com entrada de água e começou a afundar no Oceano Atlântico, próximo ao litoral do Maranhão. A embarcação saiu do Terminal Portuário da Ponta da Madeira, em São Luís, com destino a Qingdao, na China.

De acordo com a Capitania dos Portos, o problema na embarcação foi constatado ainda por volta das 21h30 dessa terça-feir0061 (25). As primeiras informações apontaram entrada de água nos compartimentos de carga, indicando possibilidade de fissura no casco.

Navio Stellar Banner sofre possível fissura no casco no meio do Oceano Atlântico — Foto: Divulgação







O comandante do navio emitiu um alerta de emergência via satélite e levou a embarcação para um banco de areia. No momento, o navio está encalhado.

Equipes da Capitania dos Portos e da Vale foram encaminhadas para o local e cerca de 20 tripulantes foram evacuados. Segundo a Marinha, todos permanecem em segurança na área à bordo de quatro rebocadores que foram enviados ao local.

O portal G1 entrou em contato, mas a Vale ainda não deu detalhes a quantidade de minério de ferro que está no navio. Disse apenas que a embarcação sofreu uma ‘avaria na proa’ e que está colaborando com as autoridades.