Um navio cargueiro de uma companhia sul-coreana tombou e pegou fogo na costa da Geórgia, nos Estados Unidos, nesse domingo (8). O acidente, que aconteceu perto do porto de Brunswick, deixou quatro pessoas desaparecidas.



O Golden Ray, que tem bandeira das Ilhas Marshall, levava 4 mil veículos de montadoras asiáticas.



Segundo autoridades americanas, 20 pessoas, entre elas um dos pilotos, foram resgatadas. O capitão da Guarda Costeira John Reed explicou que o trabalho das equipes de resgate foi prejudicado pelas chamas e pela fumaça.



Equipes com barcos e helicóptero ajudam na operação de resgate. As causas do acidente estão sendo investigadas.

