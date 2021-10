Com céu predominantemente encoberto, o fim de semana do Centro-Oeste de Minas deve ter nebulosidade e pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 14°C e 32°C.

Conforme o professor de Climatologia do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Leandro de Godoi Pinton, a maior probabilidade é de que isso ocorra nos períodos da tarde e da noite desta sexta-feira (15).

Já o sábado (16), com o céu encoberto, há a possibilidade de chuva em qualquer instante do dia. No domingo (17), Pinton informou que há o risco de pancadas isoladas.

Ele ainda explicou que essa condição é resultado da passagem de uma frente fria que avança pela região Sudeste do Brasil ao longo do fim de semana.