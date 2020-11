Na crise da Covid-19, os governos buscam encontrar as políticas nacionais certas e também uma resposta global eficaz. Essa crise afetará drasticamente a Produto Interno Bruto – PIB, mas nem se compara à perda do PIB mundial que a crise das Mudanças Climáticas causará.

A Bloomberg publicou um interessante estudo em que estima em US$ 36 trilhões a perda do PIB por negligenciar o clima. Para esse cálculo, foram considerados o aumento da temperatura global e uma economia mundial fraturada. Se houver uma ação rápida contra o aumento das temperaturas e um compromisso renovado com a globalização, a economia mundial estaria no caminho para ter uma produção mundial de US$ 185 trilhões em 2050. Em uma situação oposta, o PIB mundial pode ficar limitado em US$ 149 trilhões.

Embora pareça óbvio escolher combater as mudanças climáticas imediatamente, cada país observa sua participação no cenário mundial e vê seus interesses próprios. Isso porque as escolhas na luta contra as mudanças climáticas e o grau de integração fronteiriça não afetam apenas o tamanho do bolo econômico global, mas também a forma como é dividido.

Estima-se que um início precoce do combate ao aquecimento do planeta seria bom para todos, mas beneficiaria os mercados emergentes do hemisfério sul muito mais do que as economias avançadas do norte. E o mesmo vale para a globalização. Mais do que isso, deixaria todos os países melhores, mas os maiores ganhos seriam atribuídos às economias de renda média na fronteira tecnológica, e não às mais ricas.