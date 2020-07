Pelo menos 50 presos do Pavilhão 1 da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, incluindo integrantes do PCC, foram transferidos nesse sábado (4) para outras unidades do Estado. A informação inicial é de que o numero poderia chegar a 90.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, a operação surpresa, para evitar sequestros e fugas, começou no início da manhã quando quatro caminhões de celas e 12 viaturas chegaram à unidade.

A informação é que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) planeja uma mudança de perfil para a Penitenciária, que deve virar uma unidade de trabalho e deixar de ser de segurança máxima.

Os presos considerados mais perigosos, incluindo do PCC, devem ser transferidos principalmente para unidades de Formiga, e de Francisco Sá, na região Norte. Essas unidades devem passar, no futuro, a serem oficialmente consideradas as de mais segurança no estado.