Nesta terça-feira, 22 de setembro, data que marca, no Brasil, o Dia da Defesa da Fauna, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna (Cedef), promoveu o lançamento do guia “Animal não humano: presente!” em um evento virtual transmitido ao vivo.

Editado pelo MPMG e escrito pela doutora em educação Aleluia Heringer Lisboa Teixeira, o guia provoca questionamentos sobre as condições de vida dos animais não humanos, sobre os usos e as representações que os animais humanos fazem deles e sobre o que tem sido perpetuado de forma equivocada. Para isso, parte de situações familiares para os leitores na relação com os bichos e de casos de maus-tratos que são denunciados pela população ao MPMG. “Se eu conseguir ler nos olhos do meu cachorro, por exemplo, que ele é um ser que sente, que não deseja e não deve ser maltratado, se eu conseguir dar essa virada de chave na minha cabeça, eu consigo enxergar as outras relações também”, acredita a autora.

A publicação é voltada principalmente a educadores e conta com o apoio do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), da Associação Regional de Proteção Ambiental (Arpa) e da ONG Rock Bicho. Ela já está disponível em formato digital no site do MPMG e também será enviada, em versão impressa, a milhares de escolas públicas e particulares do estado.

Além de Aleluia, que ocupa também o cargo de diretora do Colégio Santo Agostinho Contagem e é líder de sustentabilidade da Sociedade Inteligência e Coração (SIC), participaram do lançamento do guia a coordenadora da Cedef, promotora de Justiça Luciana Imaculada de Paula, o promotor de Justiça Júlio César Luciano, da 15ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural de Belo Horizonte, a presidente do Sinep-MG, Zuleica Reis Ávila, o capitão José Fernandes de Paula, da Arpa, e a diretora da ONG Rock Bicho, Eliana Malta. O evento foi conduzido pela jornalista do MPMG Thaís Dutra.