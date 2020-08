O Cruzeiro fecha a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro recebendo a Chapecoense, na próxima quinta-feira (20), às 21h, no Mineirão e entrará em campo sabendo se poderá, com uma vitória, entrar no G-4 da competição, grupo que garante vaga na elite no ano que vem.

Se chegar à quarta vitória seguida neste início de Segundona, a Raposa pode terminar a rodada no máximo na terceira posição, atualmente ocupada pelo Operário-PR com cinco pontos. O líder Paraná, que soma sete, assim como o segundo colocado Juventude, que tem a mesma pontuação, não podem ser alcançados pelos celestes.

Ganhando da Chapecoense, o Cruzeiro ganha duas posições com certeza. Uma do time catarinense, e outra do América, que já entrou em campo pela quarta rodada e empatou sem gols com o Juventude na última segunda-feira (17), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Neste caso, o time de Enderson Moreira já seria sétimo colocado e precisaria ultrapassar pelo menos três equipes à sua frente para terminar a quarta rodada já dentro do G-4.