Qual é a melhor parte de estar morto? Não é escapar do seu chefe, da sua ex, ou até mesmo apagar seus antecedentes criminais. A melhor parte de estar morto… é a liberdade. E o personagem de Ryan Reynolds em “Esquadrão 6” sabe bem disso.

arrow-options Reprodução/Youtube Ryan Reynolds em cena de “Esquadrão 6”





A liberdade para lutar pela injustiça e pela maldade que se escondem em nosso mundo sem que nada nem ninguém possa te deter ou dizer ‘não’. “Esquadrão 6”, novo filme de Ryan Reynolds para a Netflix, apresenta um novo tipo de herói de ação. Seis indivíduos de várias partes do mundo, cada um é o melhor no que faz, foram escolhidos não só por suas habilidades, mas pelo desejo que eles têm de apagar seus passados para mudar o futuro.

A equipe é reunida por um líder enigmático (Reynolds), cuja única missão na vida é garantir que, embora ele e seus agentes nunca sejam lembrados, as ações deles certamente serão. ” Esquadrão 6 ” estreia no próximo dia 13 de dezembro, na Netflix, e conta com nomes como Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco

Vale lembrar que Ryan Reynolds virá ao Brasil em breve, participar da CCXP 2019, que acontecerá em São Paulo.