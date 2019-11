Agora que está de volta à carreira de apresentador com o programa “É da Gente”, da RedeTv! , Netinho de Paula falou sobre sua relação com Taís Araújo e sobre música.

Durante os anos de 1998 e 2001, Netinho viveu um “namoro proibido” com Taís Araújo , que hoje é casada com o ator Lázaro Ramos.

Em entrevista ao jornal Extra , ao falar da música A Princesa e o Plebeu o apresentador lembrou a relação que teve com a atriz.

“A mãe dela não deixava a gente namorar. E foi essa música que me levou para a TV e, depois, virou quadro no programa ‘Domingo da gente’, da Record , em que fazia as minhas princesas por todo o Brasil”, relembrou.

Netinho ainda comentou a relação da ex com Lázaro Ramos e disse que, na época, a atriz não era politizada como é hoje. “Acho que Lázaro fez muito bem a ela. Como atriz, sempre foi acima da média. Mas o ativismo foi uma grande surpresa para mim. É que, na época em que estávamos juntos, ela era bem distante dessas questões. Agora está se destacando positivamente”, completou.