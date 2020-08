Uma massa de ar polar chegará ao Brasil e à América do Sul nesta semana, prometendo derrubar as temperaturas de diversos estados brasileiros e até mesmo nevar em alguns locais do país. A bolha de ar frio deve chegar, também, a atravessar a linha do Equador — onde é verão atualmente.

O primeiro estado a sentir a frente fria será o Rio Grande do Sul, começando na quarta-feira (19). Nos próximos dias, o restante do Sul do país será bastante afetado — e muitas regiões chegarão a experimentar valores negativos, que devem durar por toda a segunda metade de agosto, em especial a região da Serra Gaúcha. No Sudeste, o frio vai ser tão intenso que as temperaturas vão despencar em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Mas por que isso acontece?

Comumente, uma massa polar de ar frio atinge toda a Região Sul do país e se move do oeste para o leste. Graças a uma densidade maior do ar, ela se move mais rapidamente do que uma massa de ar tropical, que é quente. A diferença é que em 2020 essa incursão será ainda mais forte do que nos anos anteriores, embora não seja exatamente a mais forte que já vimos.