Ney Franco está muito perto de ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro. As partes entraram em um acordo e o treinador é esperado em Belo Horizonte para assinar o contrato com a Raposa.

O vínculo de Ney com o clube estrelado será até o final de 2021. Junto com o técnico, chegariam à Toca da Raposa II os auxiliares os auxiliares técnicos Rodney Borges e Moacir Pereira, além do preparador físico Alexandre Lopes.

Como antecipado pelo Hoje em Dia, o técnico era um dos nomes que fazia parte do radar da diretoria celeste para substituir Enderson Moreira, demitido na manhã desta terça.

A informação do acerto entre as partes foi publicada inicialmente pela rádio Itatiaia, e confirmada pelo Hoje em Dia.