O Cruzeiro tem menos de 50% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro e terá que melhorar bastante o seu rendimento caso queira atingir o seu objetivo maior em 2020, que é retornar à Primeira Divisão na próxima temporada. A derrota por 3 a 1 para o CSA, na noite deste sábado (20), manteve o time celeste na parte de baixo da classificação e distante do pelotão de frente.

O técnico Ney Franco, em entrevista coletiva no estádio Rei Pelé, evitou colocar na conta de jogadores específicos o resultado negativo em Alagoas. O treinador admitiu falhas cometidas diante do CSA, adversário que foi elogiado pelo comandante da Raposa.

“A derrota a gente não coloca em conta de ninguém. O adversário foi merecedor do resultado pela competência que teve, principalmente nos dois primeiros gols de bola parada. No momento em que Nossa equipe passava mensagem que estava jogando em cima do adversário, mas sem criar muitas oportunidades de gols. Merecimento do resultado do adversário foi que eles conseguiram bloquear muito bem o nosso ataque, foi um jogo, embora a gente tenha criado oito finalizações, mas a gente esperava mais ofensivamente da nossa equipe hoje, e a gente não conseguiu”, explicou.

Para Ney Franco, os dois primeiros gols de bolada parada sofridos pelo Cruzeiro foram cruciais para o resultado da partida.