Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.885 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (14) em Canto do Buriti (PI).

Veja das dezenas sorteadas: 07 – 14 – 18 – 23 – 32 – 59.

A quina teve 88 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 27.665,59. Outras 6.170 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 563,68 cada uma.

A estimativa do prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no sábado (17), é de R$ 33 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.