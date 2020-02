O nível do Lago de Furnas atingiu a sua maior média do ano no sábado (22). Segundo a atualização diária disponibilizada no site da Prefeitura de Capitólio, é possível perceber que os dados apontam que o nível atual é de 758.84 metros, faltando 9,16 para atingir o nível máximo, que é de 767,5.

Ainda conforme os dados do histórico, é possível ver que entre julho de 2015 e janeiro de 2020, o nível de água do lago chegou a 765 metros de sua capacidade, quase chegando ao máximo, em julho de 2016.

De acordo com a administração, a medição do Lago de Furnas é feita para que gere conforto e segurança à população e aos turistas.

Mar de Minas