O nível do Lago de Furnas está abaixo do esperado para esta época do ano pela Associação dos Municípios. Atualmente, o nível do lago está em 51% de sua capacidade ou 761,23 metros. Há 10 anos, nesta mesma época, o nível do lago estava com 95% de sua capacidade.

O nível mínimo, pelo qual as associações dos municípios tanto lutam, é que o lago fique sempre com pelo menos 762 metros. O que preocupa é que o nível está abaixo do mínimo já no período de estiagem.

O nível de 762 metros é considerado o mais seguro para atender todos os setores, como turismo, piscicultura e geração de energia. Como o período é de pouca chuva, as expectativas das associações não são nada boas. Este é o 3º ano seguido em que o nível de Furnas entra neste período abaixo da cota.