Dois dias depois de a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado realizar audiência pública, presidida pelo líder do Democratas, Rodrigo Pacheco, na última quinta-feira (5), sobre o baixo nível da Represa de Furnas, no Sul e Sudoeste de Minas Gerais, o reservatório passou a apresentar elevação significativa no volume de água. Em dezembro do ano passado, o reservatório estava com 12,23% de sua capacidade, mesmo com o estado sendo castigado pelas chuvas.

Ontem (7), mais recente atualização do sistema, a represa passou a apresentar 50,88% do volume útil atual.

O senador Rodrigo Pacheco chegou a anunciar que solicitaria, ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal, uma perícia para apurar se o baixo nível da represa deve-se ao desvio da água do lago para ser usada no abastecimento da hidrovia Paraná-Tietê, em São Paulo. A decisão foi tomada pelo senador diante da falta de respostas conclusivas dos representantes do setor elétrico sobre o tema levantado. “Essa é boa notícia em números, que é muito importante”, disse o senador, referindo-se índice de 50,88% aferido no último sábado.

Rodrigo Pacheco destacou a importância da união da bancada federal de Minas na busca por soluções para o nível da represa de Furnas. O reservatório vinha se mantendo baixo, mesmo com o grande volume de chuvas nos últimos dias. Desde o ano passado, o senador tem questionado os órgãos competentes, como o ONS, a Aneel e Furnas, sobre os motivos pelos quais a represa mantinha níveis tão baixos. “Estamos em busca de soluções técnicas. Vamos primar pelo reservatório, enquanto necessário para a produção de energia elétrica, mas sem desconsiderar o apelo do turismo, da navegabilidade, da agricultura, da piscicultura e do bem-estar das pessoas que vivem na região”, ressaltou.