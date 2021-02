Nesta quinta-feira (4), é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e ainda há muitos preconceitos que rondam a doença.

O jornal Hoje em Dia separou 10 afirmações e conversou com a Oncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) Aline Chaves para esclarecer o que é mito ou verdade. Confira:

1- O câncer é contagioso?

MITO. O Câncer não se pega! mas algumas lesões no colo do útero relacionadas ao vírus HPV que podem se transformar em câncer, podem ser sexualmente transmissíveis. Uma vez com câncer, ele não é transmissível. Já o vírus HPV sim.