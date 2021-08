O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2 a 0 na noite deste sábado (14) no duelo dos líderes do Campeonato Brasileiro pela 16ª rodada do torneio no estádio Mineirão.

Depois da expulsão do volante Patrick de Paula, do Palmeiras, aos 35 minutos da etapa inicial, o Galo tomou conta do jogo e marcou os dois gols com o atacante venezuelano Savarino. Aos 47 minutos da etapa inicial, ele abriu o placar depois de bom cruzamento do lateral Guilherme Arana. Aos 16 do segundo tempo, o outro gol veio depois de mais um cruzamento da esquerda e da dividida do artilheiro da noite com o goleiro palmeirense Weverton.

Com mais três pontos, o time mineiro chega aos 37 e se manteve na ponta da tabela. Já o Palmeiras está na 2ª posição com 32 pontos. Mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza se a equipe cearense bater o Santos neste domingo no estádio Castelão. Na próxima rodada do Brasileiro, o Atlético enfrentará o Fluminense na segunda-feira (23) no Rio de Janeiro. O Palmeiras receberá o Cuiabá no domingo (22) em São Paulo.