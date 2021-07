Doses de AstraZeneca fora do prazo de validade foram aplicadas em 27 profissionais da educação no município de Umburatiba, localizado no Vale do Mucuri, na Região Nordeste de Minas Gerais.

Em uma nota, a Prefeitura confirmou o ocorrido e disse que houve uma confusão entre a data de expedição com a data de validade das vacinas.

Seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, todas as pessoas que receberam a imunização vencida, devem receber outra dose em pelo menos 28 dias. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) afirma que a vacina vencida não traz danos à saúde, mas não garante a imunidade.

Confira abaixo a nota da Prefeitura:

“A Prefeitura Municipal de Umburatiba, vem a público prestar os devidos e necessários esclarecimentos em virtude de informações vinculadas na imprensa nacional de que teria ocorrido aplicação de vacinas com data de validade vencida.

Esclarecemos que ocorreu um desencontro de informações no que se refere à data de expedição e data de validade.

Após apuração interna visando conferir se realmente algum paciente teria recebido vacina com data de validade vencida, pudemos constatar o equívoco feito entre a data de expedição e a data de validade do lote de vacinas.

Informamos ainda que já comunicamos à Superintendência Regional de Saúde o resultado de nossa apuração.

Finalmente, queremos reiterar aos nossos munícipes a nossa seriedade e compromisso com a saúde de todos, visando sempre a segurança e qualidade dos serviços do SUS.”

