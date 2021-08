O clima do último fim de semana de agosto no Centro-Oeste de Minas será de poucas alterações. Assim como registrado ao longo da semana, as noites devem ser frias e as tardes prometem altas temperaturas, com máximas próximas aos 30°C. Conforme a professora de climatologia, Alcione Wagner, a preocupação continua sendo a umidade do ar.

“Não há previsão de chuva, há pouca nebulosidade e a umidade relativa do ar no período da tarde deve alcançar índices entre 20% a 30%”, alertou.

Nesse contexto, a especialista ressaltou o cuidado com a hidratação e a necessidade de redobrar a atenção em relação aos riscos de queimadas e incêndios florestais.

Conforme o portal do Climatempo, a cidade onde é esperada a menor mínima é Divinópolis, com 11°C. Já a maior temperatura prevista é de 32°C em Pompéu.