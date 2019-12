Com 1793 registros, João Miguel foi o nome mais escolhido para registrar crianças em Minas em 2019. O nome subiu sete posições em relação que estava no ano passado, quando figurou no oitavo lugar da lista, e também foi o segundo colocado no ranking nacional neste ano. Os dados são do portal da transparência do Registro Civil

Enzo Gabriel foi o vice-campeão em Minas, mas levou a melhor na lista de nomes mais registrados no Brasil pelo segundo ano. O nome foi o mais registrado também em 2018. Em terceiro lugar, Maria Cecília aparece com 1308 registros no Estado.

A opção de juntar dois nomes para registrar as crianças foi altamente escolhida no Estado em 2019. Os dez primeiros nomes da lista são compostos.

