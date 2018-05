A limpeza da Lagoa do Fundão iniciada em 7 de novembro do ano passado, sob o patrocínio de Furnas Centrais Elétricas e que entre paralisações e retornos foi dada como concluída no mês de janeiro deste ano, não surtiu os efeitos desejados. Ao contrário, como demonstra a atual floração, o problema persiste e tudo indica, volta revigorado.

No fim das contas, a emenda saiu pior que o soneto e, conforme previsto, é necessário atacar-se as causas, não o efeito!

