É falsa a imagem que circula nas redes sociais, e foi enviada a alguns servidores públicos, de uma suposta “notícia” sobre escala de pagamento de janeiro, na qual usaram indevidamente a marca do jornal Estado de Minas. O governo de Minas, sob a gestão de Romeu Zema (Novo) iniciada em 1º de janeiro, ainda não tem as datas de quando o funcionalismo vai receber os contracheques. O Estado de Minas esclarece que o “print” com os dados atribuídos ao jornal é uma montagem, já que nunca foi produzido por sua equipe.

A imagem enviada aos servidores como se fosse uma notícia da sexta-feira (4) na verdade é uma montagem com um link do dia anterior, cujo título original é “Entenda por que Zema não pode cumprir promessa de ficar sem receber salário”.

O leitor mais atento pode observar no canto de cima à esquerda que parte do título foi esquecida na imagem pelo autor da montagem. Outro erro perceptível é que, no suposto link consta a data do dia anterior, quando a matéria alterada foi publicada.

O texto usa fonte diferente da do jornal e também copia parte de notícia de 2018 com a escala de janeiro daquele ano.

O governo de Minas reafirmou neste sábado que ainda não há uma previsão para a divulgação da escala verdadeira de janeiro, relativa ao mês trabalhado em dezembro.